2018-12-12T13:19:39+03:00
Общество

Скончался профессор ВлГУ Виктор Эфрос

Ему было 88 лет
Артём Черепанов
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Виктор ЭфросВиктор Эфрос
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12 декабря на 89-ом году жизни скончался профессор кафедры "Тепловые и энергетические установки" ВлГУ, известный ученый Виктор Эфрос.

Виктор Эфрос родился 27 июня 1930 года в Москве, годы войны провел в эвакуации в Свердловске. В 1954 году с отличием окончил Московское высшее техническое училище имени Баумана. После окончания вуза был направлен на Владимирский тракторный завод, где работал главным конструктором двигателей. В 1964 году защитил кандидатскую, а 1979 - докторскую диссертацию. С 1983 по 1986 годы руководил Научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом тракторных и комбайновых двигателей (НИКТИД, Владимир).

Академическую карьеру в ВПИ/ВлГУ В. В. Эфрос начал в 1965 г., работая сначала по совместительству, а затем в штате кафедры «Двигатели внутреннего сгорания» (сейчас – кафедра «Тепловые двигатели и энергетические установки») – старшим преподавателем, профессором, впоследствии заведующим. Виктор Валентинович до последних дней жизни преподавал в ВлГУ и занимался научной деятельностью.

Под его руководством было осуществлено кардинальное реформирование кафедры, в результате чего ее рейтинг, учитывающий все направления деятельности, достиг наиболее высокого показателя в университете. При его активном творческом участии разработаны и реализованы новые учебные планы, созданы и оснащены специальные лаборатории, издана учебная литература, позволившая на современном уровне осуществить подготовку инженеров-разработчиков и ученых в области двигателестроения.

Виктор Эфрос - основатель научной школы «Теоретические и прикладные исследования путем совершенствования мощностных, экологических и экономических показателей силовых агрегатов средств транспорта и малой механизации. Теплофизика, газодинамика и экология нестационарных процессов». Он подготовил более 30 кандидатов и 10 докторов наук, опубликовал более 300 научных и учебно-методических работ. Известный ученый принимал самое непосредственное участие в создании целого поколения прогрессивных, экономичных двигателей и тракторов, пользующихся, как и их создатель, высоким авторитетом как у нас в стране, так и за рубежом.

Виктор Эфрос – действительный член Академии инженерных наук России, Академии транспорта России, член международного общества автомобильных инженеров. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени СССР, орденом Почета РФ, медалями «Ветеран труда» и «За доблестный труд».

Виктор Валентинович – лауреат Государственной премии СССР за создание конструкций семейства дизелей с воздушным охлаждением и организацию их массового производства, Заслуженный деятель науки и техники РФ, почетный машиностроитель России.

Руководство, преподаватели, сотрудники и студенты Владимирского государственного университета выражают глубокие соболезнования родным и близким, коллегам Виктора Валентиновича Эфроса.

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