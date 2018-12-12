Промсвязьбанк и Лига оборонных предприятий Владимирской области провели обучающий семинар для компаний ОПК

СЕГОДНЯ 11:13 2018-12-12T11:15:18+03:00

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Промсвязьбанк и ЛИГА оборонных предприятий Владимирской области провели совместный деловой семинар по работе с государственным оборонным заказом для представителей производственных предприятий оборонно-промышленного комплекса Владимирского региона.

Кроме представителей Промсвязьбанка, спикерами мероприятия выступили врио заместителя губернатора по промышленности и экономической политике Максим Брусенцов и председатель комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению администрации Владимирской области Руслан Рыбин.

В течение трех часов участники в формате открытой дискуссии обсудили ключевые вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются в процессе реализации гособоронзаказа. Отдельное внимание уделили работе в условиях экономических и политических санкций, повышению экономической эффективности и доступности финансирования для предприятий, диверсификацию производства, а также новой роли Промсвязьбанка как опорного банка для ОПК, его текущее предложение и будущие перспективы. Темы, затронутые на дискуссии, вызвали бурное обсуждение у участников семинара.

«Понимание потребностей клиентов, наличие технологий и экспертизы, которая есть у банка, позволит нам стать сильным игроком на рынке обслуживания компаний ОПК и их подрядчиков. Подобные встречи позволяют в режиме реального времени узнать потребности новых клиентов, на месте закрыть вопросы и дать клиентам уже готовое решение. Банк готов формировать комплексные предложения для бизнеса, работающего в этом сегменте, помогать ему выходить на новый уровень, поддерживая военную промышленность в первую очередь, длинными деньгами» - комментирует региональный директор ОО «Владимирский» ПАО «Промсвязьбанк» Виктор Демидов.

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