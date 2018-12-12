В Александрове воры на глазах у хозяина ограбили квартиру
Подозреваемые находятся под стражей
Изменить размер текста:
1 декабря текущего года в полицию обратился 52-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в его квартиру ворвались двое неизвестных и, угрожая насилием, похитили мобильный телефон и деньги. Потом скрылись. Сумма материального ущерба превысил 49 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД.
Мужчина смог описать приметы грабителей. Вскоре были задержаны 28-летний житель Карабанова и 34-летний житель Александрова. Преступники во всем сознались.
Часть похищенного имущества полицейские изъяли.
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за разбой. Подозреваемые находятся под стражей.