В Александрове воры на глазах у хозяина ограбили квартиру

СЕГОДНЯ 09:55 2018-12-12T09:55:51+03:00

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1 декабря текущего года в полицию обратился 52-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в его квартиру ворвались двое неизвестных и, угрожая насилием, похитили мобильный телефон и деньги. Потом скрылись. Сумма материального ущерба превысил 49 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД.

Мужчина смог описать приметы грабителей. Вскоре были задержаны 28-летний житель Карабанова и 34-летний житель Александрова. Преступники во всем сознались.

Часть похищенного имущества полицейские изъяли.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за разбой. Подозреваемые находятся под стражей.