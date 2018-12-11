Во Владимирской области расширяется производство лекарств

СЕГОДНЯ 18:55 2018-12-11T18:55:17+03:00

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Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности одобрил проект компании «Генериум» – «Создание производства терапевтических белков и моноклональных антител с экспортным потенциалом». Предприятие получит льготный заем в размере 500 млн рублей. Стоимость проекта составляет 2,45 млрд рублей.

Предприятие планирует организовать производство препаратов «Имиглюцераза», «Дорназа альфа» и «Омализумаб». Эти продукты заменят импортные аналоги на российском рынке.

Препарат «Имиглюцераза» используют при лечении редкого наследственного заболевания, связанного с неврологическими осложнениями и поражением костей, – болезни Гоше. «Омализумаб» применяется при лечении бронхиальной астмы – хронического воспалительного заболевания дыхательных путей. «Дорназа альфа» используют для лечения муковисцидоза – распространённого наследственного заболевания, связанного с нарушением солевого обмена в организме человека.

Создание новых производственных мощностей позволит закрыть потребность в этих препаратах на российском рынке.