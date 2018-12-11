2018-12-11T18:47:26+03:00
Общество

Владимир может стать самым красивым и узнаваемым городом России

Пока же областная столица находится на 47-м месте
Алексей СУХОВ
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На интернет-сайте проекта «Город России. Национальный выбор» открыто голосование за самый символичный, красивый и узнаваемый город РФ. В ежегодном голосовании может участвовать любой пользователь сети.

Проект представляет интересные сведения об истории и культуре, уникальные фотографии, описания достопримечательностей и памятников архитектуры российских городов.

Голосование продолжится до конца декабря, и у каждого владимирца есть возможность поддержать свой родной город. Проголосовать с одного IP-адреса можно не чаще одного раза в сутки, регистрация на сайте не требуется.

Но для защиты от разного рода «накруток» организаторы голосования ввели один барьер: чтобы подтвердить свое волеизъявление, нужно собрать на сайте незамысловатую картинку, и тогда голос будет засчитан.

Пока что город Владимир находится в «золотой середине», занимая 47-ю позицию из 85-ти. Итоги голосования будут подведены 30 декабря в 15 часов.

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