Владимирцы увидят цифровые репродукции Моне, Гогена, Ренуара
С 13 декабря по 20 января в Центре пропаганды изобразительного искусства будет проходить выставка эксклюзивных цифровых художественных репродукций, выполненных в технике жикле.
В экспозиции представлены 70 репродукций картин самых известных художников – импрессионистов Монмартра XIX века - Клода Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Гогена и нидерландского художника-постимпрессиониста Ван Гога.
Картины импрессионистов находятся в музеях и частных коллекциях разных стран, поэтому собрать подлинники знаменитых произведений на одной выставке невозможно. Но благодаря современным уникальным компьютерным технологиям, можно полностью воссоздать шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка.
В отличие от художественных копий цифровая художественная репродукции - не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника.
Стоимость билетов – 150 - 200 рублей.