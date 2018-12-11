2018-12-11T18:43:00+03:00
Звезды

Владимирцы увидят цифровые репродукции Моне, Гогена, Ренуара

В Центре ИЗО открывается выставка, посвященная импрессионизму
Алексей СУХОВ
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С 13 декабря по 20 января в Центре пропаганды изобразительного искусства будет проходить выставка эксклюзивных цифровых художественных репродукций, выполненных в технике жикле.

В экспозиции представлены 70 репродукций картин самых известных художников – импрессионистов Монмартра XIX века - Клода Моне, Камиля Писсарро, Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Гогена и нидерландского художника-постимпрессиониста Ван Гога.

Картины импрессионистов находятся в музеях и частных коллекциях разных стран, поэтому собрать подлинники знаменитых произведений на одной выставке невозможно. Но благодаря современным уникальным компьютерным технологиям, можно полностью воссоздать шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка.

В отличие от художественных копий цифровая художественная репродукции - не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника.

Стоимость билетов – 150 - 200 рублей.

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