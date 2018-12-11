Владимирская область сэкономила на губернаторской резиденции, двух вице-губернаторах и ненужных рейсов в Санкт-Петербург

11 Дек. 17:59 2018-12-11T17:59:11+03:00

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Администрация Владимирской области подготовила отчет о сэкономленных средствах:

- 13, 174 миллиона рублей было сэкономлено на возмещении недополученных доходов компании, выполнявшей авиаперелеты из Владимира в Санкт-Петербург. Они не пользовались спросом у населения.

- 6,9 миллионов рублей сэкономлено на представительские расходы. В бюджете на 2019 год они снижены в 5 раз.

- 1 миллион рублей будет сэкономлено в следующем году на компенсациях за съем квартир чиновниками. Ее снизили с 20 до 8 тысяч рублей.

- 517 тысяч рублей сэкономлено на губернаторской резиденции. В ней жила экс-губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

- 6,6 миллиона рублей сэкономлено на зарплатах двум вице-губернаторам. Их должности были ликвидированы.