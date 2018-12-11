11 Дек. 16:58 2018-12-11T16:58:02+03:00

Деньги дадут за наивысшие темпы роста налогового потенциала в 2017 году

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Владимирская область получит федеральный грант в размере 331,8 миллиона рублей. Распоряжение правительства РФ подписано 7 декабря.

Гранты регионам федеральный центр выделил за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала. В список получателей средств вышли 40 регионов. Всего на поощрение субъектов РФ из федерального бюджета было выделено 19,96 миллиарда рублей.