2018-12-11T16:58:02+03:00
Экономика

Владимирская область получит федеральный грант в размере 331,8 миллиона рублей

Деньги дадут за наивысшие темпы роста налогового потенциала в 2017 году
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирская область получит федеральный грант в размере 331,8 миллиона рублей. Распоряжение правительства РФ подписано 7 декабря.

Гранты регионам федеральный центр выделил за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала. В список получателей средств вышли 40 регионов. Всего на поощрение субъектов РФ из федерального бюджета было выделено 19,96 миллиарда рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирской области расширяется производство лекарств
Владимир может стать самым красивым и узнаваемым городом России
Владимирцы увидят цифровые репродукции Моне, Гогена, Ренуара
Владимирская область сэкономила на губернаторской резиденции, двух вице-губернаторах и ненужных рейсов в Санкт-Петербург
В Муроме закрыли ларек с шаурмой
Телеканал Деда Мороза и «Интерактивное ТВ» от «Ростелекома» вновь помогут создать новогоднее настроение
Во Владимире выявили 11 незаконных рекламных конструкций
Популярный владимирский паблик привлекает посетителей фейком о «найденном мальчике»
«Т Плюс» подвела итоги работы в 2018 году во Владимирской области
Владимирский Следком раскрыл убийство 13-летней давности
Москвич сядет на 2 года за то, что использовал “фальшивку” в Суздальском районе
Во Владимирской области снова стало болеть больше малышей
В Гороховецком районе за продажу “самогонки” оштрафовали пенсионерку
Владимирцам расскажут, как правильно выбрать детский новогодний подарок
Суздальская прокуратура требует отремонтировать мосты
Юным добровольцам Владимирской области вручат волонтерские книжки
Суздаль вошел в тройку популярных городов для встречи нового года
Авария в Суздальском районе: трое пострадавших