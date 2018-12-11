2018-12-11T16:49:45+03:00
Общество

В Муроме закрыли ларек с шаурмой

В точке с фастфудом нашли тараканов и продукты с истекшим сроком годности
Ирина Мальцева
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Многочисленные нарушения в ларьке «Та самая шаурма» нашли при внеплановой проверке специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Как оказалось, в помещении водятся тараканы, не установлена бактерицидная лампа и не сделан косметический ремонт, не проводилась дезинфекция, не соблюдались сроки и условия хранения продуктов, а сотрудники не проходили вовремя медосмотр. Решгением Муромского городского суда работа ларька приостановлена на 60 суток, за это время владельцу предприятия предстоит устранить все нарушения.

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