В Муроме закрыли ларек с шаурмой

СЕГОДНЯ 16:49 2018-12-11T16:49:45+03:00

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Многочисленные нарушения в ларьке «Та самая шаурма» нашли при внеплановой проверке специалисты территориального отдела управления Роспотребнадзора по Владимирской области. Как оказалось, в помещении водятся тараканы, не установлена бактерицидная лампа и не сделан косметический ремонт, не проводилась дезинфекция, не соблюдались сроки и условия хранения продуктов, а сотрудники не проходили вовремя медосмотр. Решгением Муромского городского суда работа ларька приостановлена на 60 суток, за это время владельцу предприятия предстоит устранить все нарушения.