Во Владимире выявили 11 незаконных рекламных конструкций

11 Дек. 15:12 2018-12-11T15:12:46+03:00

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Прокуратура города Владимира выявила, что на территории областного центра расположено 11 рекламных конструкций без соответствующих разрешений, а также проведения процедуры торгов.

Разрешения на размещение этих конструкция были просрочены еще 5 лет назад. Но администрация Владимира в лице МКУ «Управление наружной рекламы и информации города Владимира» сообщили об этом владельцам лишь в ноябре 2018. При этом деньги за размещение рекламы они брали с владельцев ежемесячно.

Выходит, что рекламу размещают на бесконкурсной основе, а если она больше незаконна, то не особо то и торопятся снимать. Прокуратура направило Владимиру Сипягину соответствующее уведомление.