2018-12-11T15:17:54+03:00
Общество

Популярный владимирский паблик привлекает посетителей фейком о «найденном мальчике»

Пользователи в комментариях пишут, что «новость» несуществующая
Анна ДЕКТЯРЕВА
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До Владимирской области докатилась история с якобы «найденным на трассе» маленьким мальчиком. В популярной владимирской группе в соцсети анонимно выложен пост: «Друзья, мальчика нашли на м7 трассе, очень напуган, замерз. Помогите найти родных, разошлите всем». И фотография маленького плачущего мальчика, которого придерживает ребенок-подросток, почему-то стоящий на коврике в квартире на роликах.

За два часа новость собрала около 9 тысяч просмотров и более 70 комментариев. После первого эмоционального всплеска - люди жалеют бедного потерявшегося малыша и советуют срочно обратиться в полицию - пользователи начали включать критическое мышление. И задавать логичные вопросы: почему в декабре подросток в квартире на роликах? Почему пост анонимный - допустим, кто-то узнал ребенка, как он должен выходить на связь?

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Затем технически продвинутые пользователи поискали по картинке и обнаружили, что точно такая же фотография гуляет по сети уже пару месяцев с привязкой к самым разным регионам - от Краснодарского края до Кирова. Нашлись даже ссылки на заявление от «Лизы Алерт» с информацией о том, что малыш давно дома, и просьбой не распространять фейк.

Мотивы человека, выложившего этот пост, понятны любому психологу. Но реакция администрации паблика, которая не реагирует на явно фейковый пост, кажется странной. Даже с учетом 9 тысяч просмотров за 2 часа.

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