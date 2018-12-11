«Т Плюс» подвела итоги работы в 2018 году во Владимирской области

СЕГОДНЯ 14:40 2018-12-11T14:40:58+03:00

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11 декабря состоялась межрегиональная пресс-конференция, на которой Председатель правления ПАО «Т Плюс» Денис Паслер подвел предварительные итоги уходящего года и ответил на вопросы региональных журналистов. Руководитель «Т Плюс» рассказал, что в 2018 году на подготовку объектов Владимирского филиала к ОЗП было выделено более 1 млрд рублей. При этом уже третий год подряд увеличивается объем инвестиций, направляемых на модернизацию тепловых сетей областного центра.

В региональной части пресс-конференции директор Владимирского филиала «Т Плюс» Дмитрий Федоров рассказал, что компания обеспечила своевременное и качественное начало отопительного сезона на всех территориях своего присутствия – это Владимир, Гусь-Хрустальный, Юрьев-Польский и Юрьев-Польский район. Генерирующее оборудование Владимирской ТЭЦ-2 и 51 котельной, а также тепловые сети общей протяженностью 758 км работают в штатном режиме в соответствии с температурными графиками.

«Перед началом ОЗП проверку готовности нести зимний максимум нагрузок прошли все объекты и обособленные подразделения нашего филиала. В рамках подготовки к отопительному сезону весь персонал прошел специальную подготовку к работе в период прохождения осенне-зимнего максимума. На генерирующих объектах сформированы запасы резервного топлива, все подразделения укомплектованы необходимыми материалами для устранения аварийных ситуаций», – отметил директор филиала Дмитрий Федоров.

В рамках программы модернизации тепловых сетей «RE: Конструкция 2018» в г. Владимире было реконструировано 25 участков тепловой сети протяженностью 23 км. Кроме этого, выполнена реконструкция двух котельных областного центра: в поселке РТС и котельной ХОЗО УВД, а также построена новая блочно-модульная котельная в Юрьев-Польском районе. В рамках ремонтной программы были произведены капитальные и текущие ремонты основного и вспомогательного оборудования ТЭЦ, котельных, проведены гидравлические испытания тепловых сетей.