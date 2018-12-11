Владимирский Следком раскрыл убийство 13-летней давности

11 Дек. 14:37 2018-12-11T14:37:25+03:00

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Следственный комитет по Владимирской области раскрыл убийство, совершенное в декабре 2005 года в Юрьевце. Под стражу заключен обвиняемый в убийстве 23-летней девушки 31-летний житель Владимира.

Тело девушки на заброшенной лесопике в Юрьевце случайно нашел местный житель 22 декабря 2005 года. По факту смерти женщины было возбуждено уголовное дело. Долгое время следователи не могли его раскрыть.

В декабре 2018 года Следком установил подозреваемого в убийстве. Помогла биологическая судебная экспертиза, определившая ДНК обвиняемого. Сверка с федеральной базой данных геномной информации позволила "вычислить" конкретное лицо. 7 декабря по ходатайству следователя судом за убийство под стражу был заключен 31-летний владимирец.

По версии следствия, мужчина познакомился с девушкой в декабре 2005 года в районе Содышки. Выпив, молодые люди отправились в Юрьевец, где оказались на заброшенной лесопилке. Там они еще выпили и вступили в близкие отношения. Через некоторое время между молодыми людьми произошел конфликт, связанный с якобы нелицеприятными высказываниями девушки и родных мужчины. Он попросил знакомую прекратить говорить плохо о людях, которых она не знала, но конфликт продолжался. И тогда пьяный мужчина ударил девушку доской по голове и скрылся.

23-летняя потерпевшая скончалась от полученных телесных повреждений.

По данным следствия, девушка была сиротой, воспитывалась в детском доме.