Москвич сядет на 2 года за то, что использовал “фальшивку” в Суздальском районе
Двое его сообщников разыскиваются
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В сентябре 2014 года компания москвичей купила в столице поддельные купюры - 5000 рублей. Они сели в машину, поехали на территорию Суздальского района, где потратили эти деньги в разных магазинах.
Один из них был задержан, второй - объявлен в розыск, а личность третьего устанавливается. Задержанный был отправлен под суд, где выяснилось, что в 2016 году он попался на том же деле в Рязани.
Суздальский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года и 2 месяца. Приговор в законную силу не вступил.