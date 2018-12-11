Во Владимирской области снова стало болеть больше малышей

СЕГОДНЯ 13:16 2018-12-11T13:16:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В области на сегодняшний день - стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ. За минувшую неделю в области за медицинской помощью обратилось 9 070 человек, среди них – 6 288 детей, что ниже эпидемического порога на 5 %.

Во Владимире в больницы пришло 2753 человека, среди них – 1982 ребенка, что нижеэпидпорога на 13,1%.Эпидпорог превышен среди детей от 0-2 лет на 1,2%.

- При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ на прошедшей неделе обнаружен вирус гриппа В у 1 человека. Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в Собинском районе – 100,7, во Владимире – 76,6, в Гусь-Хрустальном районе – 69,4 и в Кольчугинском р-не – 85,5, - сообщили в областном управлении Роспортебнадзора.

Роспотребнадзор призывает родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ (насморк, кашель, температура) в школы, детсады, кружки, спортивные секции и напоминает о необходимости профилактики.