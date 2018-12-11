2018-12-11T13:16:52+03:00
Общество

Во Владимирской области снова стало болеть больше малышей

Эпидпорог среди детей 0-2 лет превышен на 1,2 процента
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В области на сегодняшний день - стабильная эпидемиологическая ситуация по ОРВИ. За минувшую неделю в области за медицинской помощью обратилось 9 070 человек, среди них – 6 288 детей, что ниже эпидемического порога на 5 %.

Во Владимире в больницы пришло 2753 человека, среди них – 1982 ребенка, что нижеэпидпорога на 13,1%.Эпидпорог превышен среди детей от 0-2 лет на 1,2%.

- При исследовании материала от больных с клиникой ОРВИ на прошедшей неделе обнаружен вирус гриппа В у 1 человека. Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечено в Собинском районе – 100,7, во Владимире – 76,6, в Гусь-Хрустальном районе – 69,4 и в Кольчугинском р-не – 85,5, - сообщили в областном управлении Роспортебнадзора.

Роспотребнадзор призывает родителей не отправлять детей с признаками ОРВИ (насморк, кашель, температура) в школы, детсады, кружки, спортивные секции и напоминает о необходимости профилактики.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира