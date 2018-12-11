2018-12-11T13:09:55+03:00
Происшествия

В Гороховецком районе за продажу “самогонки” оштрафовали пенсионерку

Она попалась второй раз
Артем Бердник
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В Гороховецком районе вынесли приговор 64-летней местной жительнице, которая уже дважды признана виновной за незаконную продажу алкоголя.

Ранее она уже была привлечена к ответственности за продажу спирта. Но в начале августа женщина, стоя у дома, снова продала односельчанке бутылку за 140 рублей.

Суд назначил ей административный штраф в 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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