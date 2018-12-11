Владимирцам расскажут, как правильно выбрать детский новогодний подарок
До 21 декабря будет работать "горячая линия"
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Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области до 21 декабря организовало консультацию по вопросам качества и безопасности детских товаров.
Специалисты ответят на вопросы по качеству и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.
Звонки от населения принимаются по тел: 8(4922) 45-10-70 или 8-800-200-04-45