Суздальская прокуратура требует отремонтировать мосты
Проверка показала, что десять мостов в районе находятся в аварийном состоянии
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Суздальская прокуратура проверила мосты через реки Мжара Березка, Ирмес, Рпень, Синкерть, Уловка, Подыкса, Каменка и Поколяйка. Выяснилось, что все они находятся в аварийном состоянии.
Местная прокуратура направила в суд два иска, в котором обязала собственников провести капитальный ремонт мостов. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.