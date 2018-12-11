2018-12-11T12:56:46+03:00
Общество

Суздальская прокуратура требует отремонтировать мосты

Проверка показала, что десять мостов в районе находятся в аварийном состоянии
Артём Черепанов
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Суздальская прокуратура проверила мосты через реки Мжара Березка, Ирмес, Рпень, Синкерть, Уловка, Подыкса, Каменка и Поколяйка. Выяснилось, что все они находятся в аварийном состоянии.

Местная прокуратура направила в суд два иска, в котором обязала собственников провести капитальный ремонт мостов. Устранение нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры.

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