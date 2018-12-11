2018-12-11T12:50:58+03:00
Общество

Юным добровольцам Владимирской области вручат волонтерские книжки

12 декабря во Владимире отметят всероссийский День добровольца
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

К этому празднику приурочена торжественная церемония вручения волонтёрских книжек ребятам из всех муниципальных образований региона.

Во Владимирской области сформировано 145 школьных добровольческих отрядов, в которых насчитывается 4 тысячи активистов. Школьники участвуют в волонтёрских акциях различной направленности.

В этом году 28 юных волонтёров приняли участие в региональном этапе конкурса «Доброволец России 2018», и двое из них стали финалистами. Матвей Куликов представил проект «Коробка смелости» в номинации «Помощь детям» (до 14 лет), а Варвара Склянина – проект «Всё начинается с семьи» в номинации «Помощь детям» (14-18 лет).

Напомним, День добровольца (волонтёра), который отмечается в нашей стране 5 декабря, учреждён указом президента России в 2017 году.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира