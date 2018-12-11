Юным добровольцам Владимирской области вручат волонтерские книжки

11 Дек. 12:50 2018-12-11T12:50:58+03:00

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К этому празднику приурочена торжественная церемония вручения волонтёрских книжек ребятам из всех муниципальных образований региона.

Во Владимирской области сформировано 145 школьных добровольческих отрядов, в которых насчитывается 4 тысячи активистов. Школьники участвуют в волонтёрских акциях различной направленности.

В этом году 28 юных волонтёров приняли участие в региональном этапе конкурса «Доброволец России 2018», и двое из них стали финалистами. Матвей Куликов представил проект «Коробка смелости» в номинации «Помощь детям» (до 14 лет), а Варвара Склянина – проект «Всё начинается с семьи» в номинации «Помощь детям» (14-18 лет).

Напомним, День добровольца (волонтёра), который отмечается в нашей стране 5 декабря, учреждён указом президента России в 2017 году.