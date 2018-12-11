2018-12-11T12:40:50+03:00
Общество

Суздаль вошел в тройку популярных городов для встречи нового года

18 процентов опрошенных хотели бы отметить праздник в древнем городе
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил туристов в социальных сетях и выяснил, в каком городе "Золотого кольца России" они хотят встретить Новый год.

По результатам опроса, Ярославль признан самым желанным городом "Золотого кольца" для встречи Нового года. За него проголосовали 35% опрошенных. Туристы бронируют новогодние поездки в среднем на 3,5 ночи и тратят на аренду жилья более 3 тысяч рублей в сутки на семью.

Второе место в опросе на лучший город "Золотого кольца" на Новый год занял Суздаль - 18% голосов. В Суздале бронируют новогодний отдых в среднем на 3 ночи и тратят на жилье более 4 тысяч рублей в сутки на семью.

Третье место среди самых желанных городов "Золотого кольца" заняла Кострома - 15% голосов. В Костроме бронируют новогодние поездки в среднем на 2 ночи и платят более 2,5 тысяч рублей в сутки.

В первой пятерке городов "Золотого кольца", популярных у туристов на Новый год, также Сергиев Посад (9% голосов) и Переславль-Залесский (6%).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира