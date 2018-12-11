Суздаль вошел в тройку популярных городов для встречи нового года

СЕГОДНЯ 12:40 2018-12-11T12:40:50+03:00

18 процентов опрошенных хотели бы отметить праздник в древнем городе

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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru опросил туристов в социальных сетях и выяснил, в каком городе "Золотого кольца России" они хотят встретить Новый год.

По результатам опроса, Ярославль признан самым желанным городом "Золотого кольца" для встречи Нового года. За него проголосовали 35% опрошенных. Туристы бронируют новогодние поездки в среднем на 3,5 ночи и тратят на аренду жилья более 3 тысяч рублей в сутки на семью.

Второе место в опросе на лучший город "Золотого кольца" на Новый год занял Суздаль - 18% голосов. В Суздале бронируют новогодний отдых в среднем на 3 ночи и тратят на жилье более 4 тысяч рублей в сутки на семью.

Третье место среди самых желанных городов "Золотого кольца" заняла Кострома - 15% голосов. В Костроме бронируют новогодние поездки в среднем на 2 ночи и платят более 2,5 тысяч рублей в сутки.

В первой пятерке городов "Золотого кольца", популярных у туристов на Новый год, также Сергиев Посад (9% голосов) и Переславль-Залесский (6%).