Авария в Суздальском районе: трое пострадавших

11 Дек. 12:01 2018-12-11T13:34:25+03:00

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В УМВД России по Владимирской области сообщают, что 10 декабря около 10 вечера в Суздальском районе на 45 км автодороги М7 «Волга» (подъезд к г. Иваново) 22-летний водитель автомобиля «Митсубиси Паджеро» выехал на встречную полосу, где врезался в 20-летнего жителя Суздальского района, находящегося за рулем «ВАЗ-21099».

В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель и 15-летний пассажир «ВАЗ-21099», а также 30-летний пассажир «Митсубиси Паджеро». Все пострадавшие доставлены в больницу.