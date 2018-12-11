Женщина погибла в результате столкновения с фурой под Александровом

11 Дек. 11:27 2018-12-11T12:24:07+03:00

Выехав на встречку, она врезалась в 2 большегруза подряд

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10 декабря около 6 утра на 134 км автодороги А-108 «Московское большое кольцо» (Александровский район Владимирской области) произошла авария, в результате которого погиб человек.

Как сообщает УМВД России по Владимирской области, водитель автомобиля «ФИАТ Панда» выехала на встречную полосу и врезалась в большегруз «VOLVO FH TRUCK» с полуприцепом, от фуры ее машина отскочила в “Камаз”, двигавшийся из Орехово-Зуево.

В результате ДТП 56-летняя водительница “ФИАТ Панда” скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Остальные участники аварии не пострадали.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку.