2018-12-11T11:14:51+03:00
Общество

Мэрия Владимира обещает штрафовать ТСЖ за плохо убранные дворы

И просит горожан сообщать о том, где не убрано
Артём Черепанов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация города Владимира сообщила о проведенных проверках качества уборки снега. Только за прошедшую неделю "ЦУГД" вывез из города 12 тонн снега. Вместе с тем, местные власти проверили и владимирские дворы. Выяснилось, что кое-где ТСЖ убираются "спустя рукава".

Владимирская мэрия сообщает, что ТСЖ, ЖСК и ТСН, плохо убирающие дворы, будут оштрафованы. Вместе с тем, пресс-служба мэрии напоминает, что в ЦУГД работает "горячая линия" по приему заявок и жалоб на уборку снега и наледи. Ее телефоны: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30) и 8 960 721-49-49 (круглосуточно). Также о плохо убранных дворах теперь можно сообщить и Единую дежурно-диспетческую службу по телефона 05 и 53-11-48 (ежедневно и круглосуточно)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире выявили 11 незаконных рекламных конструкций
Популярный владимирский паблик привлекает посетителей фейком о «найденном мальчике»
«Т Плюс» подвела итоги работы в 2018 году во Владимирской области
Владимирский Следком раскрыл убийство 13-летней давности
Москвич сядет на 2 года за то, что использовал “фальшивку” в Суздальском районе
Во Владимирской области снова стало болеть больше малышей
В Гороховецком районе за продажу “самогонки” оштрафовали пенсионерку
Владимирцам расскажут, как правильно выбрать детский новогодний подарок
Суздальская прокуратура требует отремонтировать мосты
Юным добровольцам Владимирской области вручат волонтерские книжки
Суздаль вошел в тройку популярных городов для встречи нового года
Авария в Суздальском районе: трое пострадавших