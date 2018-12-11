2018-12-11T11:14:51+03:00
Общество

Мэрия Владимира обещает штрафовать ТСЖ за плохо убранные дворы

И просит горожан сообщать о том, где не убрано
Артём Черепанов
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Администрация города Владимира сообщила о проведенных проверках качества уборки снега. Только за прошедшую неделю "ЦУГД" вывез из города 12 тонн снега. Вместе с тем, местные власти проверили и владимирские дворы. Выяснилось, что кое-где ТСЖ убираются "спустя рукава".

Владимирская мэрия сообщает, что ТСЖ, ЖСК и ТСН, плохо убирающие дворы, будут оштрафованы. Вместе с тем, пресс-служба мэрии напоминает, что в ЦУГД работает "горячая линия" по приему заявок и жалоб на уборку снега и наледи. Ее телефоны: 47-90-94 (с 6.30 до 21.30) и 8 960 721-49-49 (круглосуточно). Также о плохо убранных дворах теперь можно сообщить и Единую дежурно-диспетческую службу по телефона 05 и 53-11-48 (ежедневно и круглосуточно)

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