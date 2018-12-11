Вязниковец заступился за незнакомца и попал за решетку

СЕГОДНЯ 10:33 2018-12-11T10:33:35+03:00

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В мае нетрезвый житель Вязников заметил на улице Металлистов двух незнакомцев, один из которых избивал другого. Решив защитить жертву, он ножом ударил нападавшего в живот, причинив тяжкий вред здоровью, а потом убежал. Спустя девять дней, в середине мая, вязниковец, вновь находившийся в состоянии алкогольного опьянения, прибыл в шиномонтажную мастерскую в микрорайоне Ефимьево, где внезапно напал на незнакомого работника мастерской и избил его. От полученных травм мужчина скончался. Местного жителя задержали, ему были предъявлены сразу два обвинения: в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Приговором Вязниковского городского суда ему назначено наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.