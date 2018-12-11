2018-12-11T10:33:35+03:00
Происшествия

Вязниковец заступился за незнакомца и попал за решетку

Мужчину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В мае нетрезвый житель Вязников заметил на улице Металлистов двух незнакомцев, один из которых избивал другого. Решив защитить жертву, он ножом ударил нападавшего в живот, причинив тяжкий вред здоровью, а потом убежал. Спустя девять дней, в середине мая, вязниковец, вновь находившийся в состоянии алкогольного опьянения, прибыл в шиномонтажную мастерскую в микрорайоне Ефимьево, где внезапно напал на незнакомого работника мастерской и избил его. От полученных травм мужчина скончался. Местного жителя задержали, ему были предъявлены сразу два обвинения: в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия. Приговором Вязниковского городского суда ему назначено наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимире такси въехало на остановку
Во Владимирской области мокрый снег и ветер могут оборвать провода
Владимирцам подготовили вдвое больше популярных новогодних подарков
Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения
Гусевчанин накинулся с ножом на друга
У парка 850-летия девушка за рулем легковушки врезалась в дерево, а затем в стену
К новогодним каникулам въезд во Владимир и Вокзальную площадь должны украсить
В Струнино пропал дедушка, который нуждается в помощи медиков
В ЕСИА зарегистрировано более половины населения Владимира
Губернатор Владимирской области встретился с жителями Филипповского, где планировалось построить мусорный полигон
Во Владимире студентов приглашают на «Ночь перед экзаменом»
Светлана Мельникова вернулась во Владимиро-Суздальский музей-заповедник
30-летний меленковец вламывался в квартиры пенсионеров и воровал технику
В Муроме пассажир ограбил таксиста и пошел пешком
Экскурсионный маршрут, посвященный художникам Владимирской области, стал лучшим детским турпристическим продуктом страны
Ковровчанка будет представлять Владимирскую область на Кубке мира и чемпионате по самбо
Владимирцев приглашают на онлайн-встречу с Дарьей Донцовой