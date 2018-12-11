Во Владимирской области мокрый снег и ветер могут оборвать провода

СЕГОДНЯ 10:30 2018-12-11T10:30:36+03:00

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Владимирский гидрометеоцентр предупреждает - во вторник, 11 декабря, и, возможно, в ночь на среду во Владимирской области будет сильный снегопад. Мокрый снег при температуре около 0 градусов будет налипать на провода и деревья, и может обрушить непрочно закрепленные конструкции. Также не исключено, что из-за налипания мокрого снега произойдут обрывы линий электропередач.

Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает - в течение всего дня сохранится высокий риск происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов и нарушением в работе других систем жизнеобеспечения.

Также будет очень сложной дорожная обстановка - техника может не успеть расчистить проезжую часть, а из-за метели видимость на дорогах очень низкая. Водителей просят не превышать скорость и ехать внимательнее, а пешеходов - убедиться в безопасности перехода перед тем, как выйти на проезжую часть даже на пешеходных переходах, в том числе со светофорами.

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).