Во Владимирской области мокрый снег и ветер могут оборвать провода
Владимирский гидрометеоцентр предупреждает - во вторник, 11 декабря, и, возможно, в ночь на среду во Владимирской области будет сильный снегопад. Мокрый снег при температуре около 0 градусов будет налипать на провода и деревья, и может обрушить непрочно закрепленные конструкции. Также не исключено, что из-за налипания мокрого снега произойдут обрывы линий электропередач.
Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает - в течение всего дня сохранится высокий риск происшествий и чрезвычайных ситуаций, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов и нарушением в работе других систем жизнеобеспечения.
Также будет очень сложной дорожная обстановка - техника может не успеть расчистить проезжую часть, а из-за метели видимость на дорогах очень низкая. Водителей просят не превышать скорость и ехать внимательнее, а пешеходов - убедиться в безопасности перехода перед тем, как выйти на проезжую часть даже на пешеходных переходах, в том числе со светофорами.
При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).