2018-12-11T10:08:13+03:00
Общество

Владимирцам подготовили вдвое больше популярных новогодних подарков

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Tele2 к декабрю увеличил ассортимент умных устройств в салонах связи. Жителям Владимирской области доступны смартфоны ведущих производителей, smart-часы и фитнес-трекеры, которые придутся по вкусу как детям, так и взрослым.

Согласно декабрьскому исследованию канцелярии Деда Мороза, расположенной в Великом Устюге, чаще всего россияне хотят получить на Новый год гаджеты. Статистика Tele2 подтверждает это – в прошлом декабре количество проданных смартфонов и устройств в салонах связи оператора во Владимирской области выросло в 1,7 раза в сравнении с ноябрем.

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Поддерживая предпочтения и образ жизни своих клиентов, в преддверии праздников оператор вдвое расширил ассортимент смартфонов, умных часов и гаджетов для спорта. На витринах в салонах связи представлены устройства производителей Apple, Samsung, Xiaomi, Nokia, Huawei, LG и других.

Алексей Гелецкий, коммерческий директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«В этом году мы выстроили эффективные взаимоотношения с новыми партнерами. Это позволило предложить жителям Владимирской области устройства ведущих мировых марок. Как результат – спрос на смартфоны и другие цифровые гаджеты в салонах связи вырос втрое. А перед Новым годом мы дополнительно расширяем ассортимент так, чтобы любой желающий смог подобрать что-то по душе».

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