Клиенты «Ростелекома» смогут мгновенно получать персональные предложения

11 Дек. 10:05 2018-12-11T10:05:33+03:00

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«Ростелеком» внедрил новое программное обеспечение – рабочее пространство для менеджеров по продажам. Теперь каждый клиент получает персональное предложение со стоимостью и перечнем услуг сразу после разговора с сотрудником провайдера. Менеджеры компании уже используют новые возможности решения, в основе которого лежит продукт «Октаплан» от компании «Примавера».

«Октаплан» – это облачное решение, представляющее собой единый центр компетенций по продажам. С его помощью менеджер узнает о новых продуктах компании, консультирует клиентов и формирует коммерческие предложения. Интерактивные сценарии переговоров помогают быстро подобрать и предложить клиенту оптимальное решение. Сразу после разговора система формирует персонализированное коммерческое предложение и менее чем за 1 минуту клиент получает презентацию с индивидуально рассчитанным единым чеком на все услуги.

Сергей Таболин, директор по маркетингу B2B ПАО «Ростелеком»:

«Создавая цифровую экономику мы сконцентрированы и на улучшении взаимодействия с нашими клиентами, и на значительных преобразованиях внутри компании. Рабочее пространство тоже старались сделать полезным обеим сторонам. Сервис упрощает и ускоряет работу менеджеров: вся нужная информация на виду, либо её можно получить в два клика. Такая организация рабочего пространства позволяет повысить уровень сервиса. Когда сотрудник легко ориентируется в услугах, он быстрее обслуживает клиента и предлагает именно те условия и продукты, которые решат задачи конкретного бизнеса. А это именно то, что нужно нашим B2B-клиентам – чтобы ценили их время и понимали их бизнес».

Андрей Любачёв, генеральный директор ООО «Примавера»:

«Наш продукт предназначен для менеджеров по продажам из крупного бизнеса. В этом сегменте информация, тарифы и предложения постоянно обновляются и оптимизируются. Разрабатывая «Октаплан», мы сфокусировались на создании крайне гибкой системы. Хотели максимально упростить настройку продукта клиентами и сделать развертывание максимально быстрым. Коллеги из «Ростелекома» оценили такой подход, поэтому мы с ними отлично сработались. Сегодня продукт уже используется во всем отделе B2B-продаж».