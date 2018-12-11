2018-12-11T09:46:21+03:00
Происшествия

Гусевчанин накинулся с ножом на друга

Ему может грозить до 10 лет колонии
Валерия Рудометова
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя Гусь-Хрустального района. Молодой человек обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как сообщила пресс-служба УМВД, в сентябре текущего года между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт, который после перешел в драку. 18-летний парень не стерпел оскорблений и накинулся с ножом на приятеля. С ножевыми ранениями потерпевшего доставили в больницу.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.

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