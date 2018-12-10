2018-12-10T18:58:52+03:00
Происшествия

У парка 850-летия девушка за рулем легковушки врезалась в дерево, а затем в стену

Доставать ее пассажира из машины пришлось спасателям
Артем Бердник
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..Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте
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10 декабря в час ночи девушка, находясь за рулем “Киа Рио” не справилась с управлением и врезалась сначала в дерево, а затем, не снимая ногу с педали газа, вылетела на тротуар и уткнулась в стену одного из заведений напротив парка 850-летия.

Ночью понедельника на улицу Мира пришлось приехать сотрудникам МЧС, ГИБДД и “Скорой”. Помощь последних, к счастью, не пригодилась. Но как сообщают очевидцы, пассажира легковушки пришлось доставать спасателям. Видевший аварию также добавил, что девушка-водитель “Киа” была пьяна.

. Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте

.Фото: Паблик "Подслушано автомобилистов| Владимир" Вконтакте

- Водитель легковушки не справилась с управлением и совершила выезд на пешеходную часть, затем врезалась в стену здания. Девушка, находящаяся за рулем автомобиля отказалась от сдачи теста на наличие алкоголя в крови, - заявил сотрудник пресс-службы ГИБДД по Владимирской области Валерьян Шируков.

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