У парка 850-летия девушка за рулем легковушки врезалась в дерево, а затем в стену

10 Дек. 18:57 2018-12-10T18:58:52+03:00

Изменить размер текста: A A

10 декабря в час ночи девушка, находясь за рулем “Киа Рио” не справилась с управлением и врезалась сначала в дерево, а затем, не снимая ногу с педали газа, вылетела на тротуар и уткнулась в стену одного из заведений напротив парка 850-летия.

Ночью понедельника на улицу Мира пришлось приехать сотрудникам МЧС, ГИБДД и “Скорой”. Помощь последних, к счастью, не пригодилась. Но как сообщают очевидцы, пассажира легковушки пришлось доставать спасателям. Видевший аварию также добавил, что девушка-водитель “Киа” была пьяна.

- Водитель легковушки не справилась с управлением и совершила выезд на пешеходную часть, затем врезалась в стену здания. Девушка, находящаяся за рулем автомобиля отказалась от сдачи теста на наличие алкоголя в крови, - заявил сотрудник пресс-службы ГИБДД по Владимирской области Валерьян Шируков.