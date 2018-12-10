К новогодним каникулам въезд во Владимир и Вокзальную площадь должны украсить

СЕГОДНЯ 17:59 2018-12-10T17:59:31+03:00

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10 декабря на совещании у Губернатора области Владимира Сипягина подробно обсуждался вопрос подготовки города к новогодним праздникам. Руководители органов культуры, образования и спорта сообщили о планируемых мероприятиях в новогодние каникулы. Представители МЧС и МВД заявили, что готовы оказать поддержку на улицах города, в случае возникновения такой надобности.

Первый заместитель главы администрации столицы региона Владимир Гарёв отчитался о подготовке города Владимира к празднованию Нового года. Владимиру Сипягину понравилось, как городские власти украсили город, но рекомендовал уделить побольше внимание въезду в город и Вокзальной площади, ведь их туристы видят в первую очередь.