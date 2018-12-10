2018-12-10T19:46:20+03:00
Происшествия

В Струнино пропал дедушка, который нуждается в помощи медиков

9 декабря он ушел из дома и не вернулся
Валерия Рудометова
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..Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Пропал Андрей Викторович Иванов 1937 года рождения, который проживал в Струнино Александровского района. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" отмечают, что дедушка нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы седые с залысиной, глаза карие.

Был одет в синюю куртку, черные брюки, зеленую водолазку, черные ботинки и шапку.

Если вы владеете какой-либо информацией, звоните: 89209343071

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