В Струнино пропал дедушка, который нуждается в помощи медиков
9 декабря он ушел из дома и не вернулся
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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Пропал Андрей Викторович Иванов 1937 года рождения, который проживал в Струнино Александровского района. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" отмечают, что дедушка нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 165 см, плотного телосложения, волосы седые с залысиной, глаза карие.
Был одет в синюю куртку, черные брюки, зеленую водолазку, черные ботинки и шапку.
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