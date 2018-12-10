В ЕСИА зарегистрировано более половины населения Владимира

10 Дек. 17:26 2018-12-10T17:26:48+03:00

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В Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), которой в ноябре исполнилось 7 лет, зарегистрировано больше половины населения России – почти 84 миллиона человек. Система активно используется: с начала 2018 года с помощью учетной записи ЕСИА было совершено более 1,5 млрд авторизаций. Это почти в два раза больше показателя прошлого года. Система стала для граждан единой точкой доступа более чем к 2 тыс. государственных и коммерческих порталов. С помощью ЕСИА более 9 тыс. пользователей в минуту заходят на Единый и региональные порталы госуслуг, сайты Росреестра, Федеральной налоговой службы, Пенсионного Фонда, «Российской общественной инициативы» (РОИ) и подключаются к бесплатной общественной сети WiFi в системе московского транспорта.

Среди регионов, где доля зарегистрированных в системе граждан старше 14 лет превышает 90%, лидируют Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Республика Тыва, Курская и Сахалинская области. За год количество зарегистрированных в ЕСИА граждан в этих регионах увеличилось на 10-15%. Также в состав регионов-лидеров вошли Республика Алтай, Магаданская область и Еврейская автономная область с приростом более чем на 30%.

Во Владимирской области число пользователей за год выросло на 13% и составляет почти 59% населения.

К числу регионов с показателем выше 70% за 2018 год присоединилась Республика Калмыкия, где доля зарегистрированных в ЕСИА пользователей выросла за год почти на 35%, Республика Адыгея и Камчатский край с приростом около 25%, а также Хабаровский край, Республики Башкортостан, Марий Эл и Саха (Якутия), Кировская и Орловская области с показателем роста более чем на 20%.

Более 54% от общего количества зарегистрированных в ЕСИА – женщины. Свыше 40% «электронных» граждан старше 45 лет. За ними следуют россияне в возрасте от 25 до 34 лет (более 25%) и от 35 до 44 лет (22%). Доля пользователей в возрасте от 18 до 24 лет составляет почти 10%.

Сегодня на Едином портале госулуг (www.gosuslugi.ru) доступно более 29 тыс. федеральных, региональных и муниципальных услуг в электронном виде. Из них 23 тыс. требуют подтвержденной учетной записи, которая есть сегодня более чем у 60% пользователей Портала – это почти 52 млн граждан. Чаще всего россияне подтверждают учетную запись ЕСИА в Центрах обслуживания – этим способом воспользовались более 43 млн человек. Почти 6,2 млн пользователей получили код подтверждения личности письмом Почты России. Реализованный в марте 2018 года сервис подтверждения через онлайн-банкинг набирает популярность – этот канал оказался востребованным почти у 2,2 млн человек. C помощью квалифицированной электронной подписи учетную запись подтвердили более 450 тыс. граждан.

Государственным заказчиком создания и эксплуатации ЕСИА, а также оператором системы является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Развитием системы занимается ПАО «Ростелеком» в рамках реализации государственной программы «Информационное общество (2017-2030 гг.)» и в качестве единственного исполнителя по выполнению работ по развитию Инфраструктуры электронного правительства в соответствии с Распоряжением Правительства №812-р от 28.04.2017 технологическим партнером проекта выступает АО «РТ Лабс».