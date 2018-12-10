Губернатор Владимирской области встретился с жителями Филипповского, где планировалось построить мусорный полигон

10 Дек. 17:26 2018-12-10T17:26:34+03:00

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10 декабря губернатор Владимир Сипягин встретился с инициативной группой жителей Филипповского сельского поселения Киржачского района.

На встрече представители инициативной группы пообещали передать документы, доказывающие, на их взгляд, незаконность перевода лесного участка площадью 1,5 тыс. гектаров из зоны «производственной базы – испытательного полигона» в статус территории со «специальной деятельностью», позволяющий строить на ней мусорные полигоны.

Также в заключениях экологов сказано, что строительство мусорного полигона навредит Клязьменско-Шернинскому месторождению подземных вод, из которого поставляется питьевая вода в восточные районы Московской области.

Губернатор попросил группу представить пакет документов по озвученной проблеме и поручил директору департамента ЖКХ областной администрации изучить поднятый общественниками вопрос для принятия администрацией Владимирской области четкого решения.

3 декабря Арбитражный суд Владимирской области арестовал земельные участки, на которых планировалось построить мусорный полигон рядом с Филипповским сельским поселением. Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу подал иск об их изъятии из незаконного владения. Следующее заседание по делу состоится 10 января.