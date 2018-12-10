2018-12-10T17:26:34+03:00
Общество

Губернатор Владимирской области встретился с жителями Филипповского, где планировалось построить мусорный полигон

строительство полигона навредит Клязьменско-Шернинскому месторождению подземных вод
Валерия Рудометова
Поделиться:
Изменить размер текста:

10 декабря губернатор Владимир Сипягин встретился с инициативной группой жителей Филипповского сельского поселения Киржачского района.

На встрече представители инициативной группы пообещали передать документы, доказывающие, на их взгляд, незаконность перевода лесного участка площадью 1,5 тыс. гектаров из зоны «производственной базы – испытательного полигона» в статус территории со «специальной деятельностью», позволяющий строить на ней мусорные полигоны.

Также в заключениях экологов сказано, что строительство мусорного полигона навредит Клязьменско-Шернинскому месторождению подземных вод, из которого поставляется питьевая вода в восточные районы Московской области.

Губернатор попросил группу представить пакет документов по озвученной проблеме и поручил директору департамента ЖКХ областной администрации изучить поднятый общественниками вопрос для принятия администрацией Владимирской области четкого решения.

3 декабря Арбитражный суд Владимирской области арестовал земельные участки, на которых планировалось построить мусорный полигон рядом с Филипповским сельским поселением. Департамент лесного хозяйства по Центральному федеральному округу подал иск об их изъятии из незаконного владения. Следующее заседание по делу состоится 10 января.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Во Владимирскую область внедрят "умные" сети
Во Владимире пройдет первенство области по художественной гимнастике
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
Во Владимире автобус сбил женщину
Владимиро-Суздальский музей-заповедник отказал частным гидам в аккредитации
В Александрове покажут "Рождественские истории"
В Камешково открыли кинозал
Владимирская полиция накрыла наркопритон
В Гусь-Хрустальном покажут работы "Есенина в стекле"
Владимирские спортсмены завоевали 8 медалей на первенстве и чемпионате ЦФО по самбо и боевому самбо
На деревьях в парке "Дружба" поселились сказочные герои
Киржачская колония прислала суду фотографии несуществующих комнат для встреч с адвокатами
Камешковцы попросили в губернатора безопасный переход через железную дорогу
Холода во Владимире продержатся две недели, а потом будет дождь
Во владимирской гимназии №23 прошел Пушкинский бал
Владимирский биатлонист Слепов снова был далек от побед
Гороховчанин украл и продал телефон сестры, чтобы купить спиртное
Во Владимире разрешили пить воду с неприятным запахом
Житель Киржача зверски избил знакомого
В Ковровском районе с участка украли дом
Муромлянка подарила мошенникам более шестидесяти тысяч рублей
На пожаре в Кольчугино пострадал человек
Житель Юрьев-Польского украл доски у своей соседки
Молодой ковровчанин напал на пожилую женщину
В Собинском районе мужчина сел за кражу пива
В Александровском районе обнаружили подозрительное мясо
В Коврове без вести пропала 17-летняя девочка
На пожаре во Владимирской области пострадал человек