Во Владимире студентов приглашают на «Ночь перед экзаменом»

10 Дек. 16:24 2018-12-10T16:24:10+03:00

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«Ночь перед экзаменом», которую устраивают перед началом зимней и летней сессий, пройдет в молодежном корпусе Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи на проспекте Строителей, 23. С 19:00 до полуночи студенты смогут готовиться с помощью справочников по экономике, психологии, статистике, педагогике, религиоведению, философии, классической литературы и интернета. Кроме того, им бесплатно распечатают все экзаменационные материалы, а также угостят чаем-кофе, расскажут о предэкзаменационных приметах и пожелают «Ни пуха, ни пера!» Прийти на мероприятие смогут все желающие.