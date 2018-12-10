Светлана Мельникова вернулась во Владимиро-Суздальский музей-заповедник

СЕГОДНЯ 16:11 2018-12-10T16:11:30+03:00

Она приступит к работе с 11 декабря

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Светлана Мельникова возвращается на пост директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Приказом министерства культуры 10 декабря она освобождена от должности директора музея "Херсонес Таврический" и назначена с 11 декабря генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Светлана Мельникова родилась 12 ноября 1955 года в Южно-Сахалинске.

В 1997 году окончила Владимирский государственный педагогический институт по специальности английский и немецкий языки. После окончания вуза начала работать в ВСМЗ экскуроводом. Через некоторое время была назначена на должность заместителя генерального директора по экскурсионно-массовой работе. Она представляла российские музеи на международных музейных форумах в Греции, Италии, США и других странах.

Светлана Мельникова входит в состав совета при президенте России по культуре и искусству, входит в Президиум Союза музеев России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств.