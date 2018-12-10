2018-12-10T16:11:30+03:00
Общество

Светлана Мельникова вернулась во Владимиро-Суздальский музей-заповедник

Она приступит к работе с 11 декабря
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Светлана Мельникова возвращается на пост директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Приказом министерства культуры 10 декабря она освобождена от должности директора музея "Херсонес Таврический" и назначена с 11 декабря генеральным директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Светлана Мельникова родилась 12 ноября 1955 года в Южно-Сахалинске.

В 1997 году окончила Владимирский государственный педагогический институт по специальности английский и немецкий языки. После окончания вуза начала работать в ВСМЗ экскуроводом. Через некоторое время была назначена на должность заместителя генерального директора по экскурсионно-массовой работе. Она представляла российские музеи на международных музейных форумах в Греции, Италии, США и других странах.

Светлана Мельникова входит в состав совета при президенте России по культуре и искусству, входит в Президиум Союза музеев России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный член Российской академии художеств.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира