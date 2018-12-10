2018-12-10T15:56:47+03:00
Происшествия

В Муроме пассажир ограбил таксиста и пошел пешком

Полиция задержала грабителя
Артём Черепанов
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Ночью 4 декабря в муромскую полицию обратился местный таксист. Он рассказал, что его обокрал клиент. Во время остановки он взял деньги из подстаканника, лежавшего между передними сидениями и вышел из машины, скрывшись в неизвестном направлении.

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что грабителем оказался 29-летний местный житель. Его задержали оперативники. В дальнейшем он признался в преступлении и заявил, что уже потратил сворованные деньги.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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