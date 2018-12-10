Экскурсионный маршрут, посвященный художникам Владимирской области, стал лучшим детским турпристическим продуктом страны

СЕГОДНЯ 13:39 2018-12-10T13:40:54+03:00

Проекты области вошли в число победителей и лауреатов Всероссийского конкурса «Лучшие практики развития детского туризма»

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Всего на конкурс прислали заявки более 300 организаций из 45 регионов России.

«Лучшим детским турпродуктом» назван туристско-краеведческий маршрут, связанный с художниками Владимирского области, «Собинка – Арбузово – Колокольница – Кадыево». Проект связан с художником Дмитрием Горбуновым, графиками Александром Бочкиным и Владимиром Рузиным.

В номинации «Лучшая практика городской экскурсии» отмечена детская театрализованная квест-экскурсия «Легенда Городничего».

В номинации «Лучшая региональная программа развития сферы детского туризма» лауреатом объявлен проект «Туристический паспорт школьника», разработанный комитетом по туризму администрации Владимирской области.

Лауреатом в номинации «Лучшая организация детской экспедиции» стала детская экспедиция «Особо охраняемые природные территории Владимирского края: знай, изучай, охраняй!».

В номинации «Лучшая детская волонтёрская программа» лауреатом объявлен проект «Мариинский солнцеворот».