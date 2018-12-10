Экскурсионный маршрут, посвященный художникам Владимирской области, стал лучшим детским турпристическим продуктом страны
Всего на конкурс прислали заявки более 300 организаций из 45 регионов России.
«Лучшим детским турпродуктом» назван туристско-краеведческий маршрут, связанный с художниками Владимирского области, «Собинка – Арбузово – Колокольница – Кадыево». Проект связан с художником Дмитрием Горбуновым, графиками Александром Бочкиным и Владимиром Рузиным.
В номинации «Лучшая практика городской экскурсии» отмечена детская театрализованная квест-экскурсия «Легенда Городничего».
В номинации «Лучшая региональная программа развития сферы детского туризма» лауреатом объявлен проект «Туристический паспорт школьника», разработанный комитетом по туризму администрации Владимирской области.
Лауреатом в номинации «Лучшая организация детской экспедиции» стала детская экспедиция «Особо охраняемые природные территории Владимирского края: знай, изучай, охраняй!».
В номинации «Лучшая детская волонтёрская программа» лауреатом объявлен проект «Мариинский солнцеворот».