2018-12-10T13:16:06+03:00
Спорт

Ковровчанка будет представлять Владимирскую область на Кубке мира и чемпионате по самбо

Девушке присвоили звание "Мастер спорта России"
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом физкультуры и спортафото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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Воспитанница ковровской СДЮСШОР по дзюдо и самбо имени Сергея Рыбина Дарья Николаева заняла первое место на чемпионате ЦФО по самбо, который прошёл 5 и 6 декабря в Подмосковье. Всего в соревнованиях участвовало около 100 спортсменок из центральных регионов России.

Эта победа Дарьи, выступавшей в весовой категории свыше 80 кг, дала ей право на присвоение звания «Мастер спорта России». Кроме того, она представит Владимирскую область на чемпионате и Кубке России по самбо.

Другая воспитанница ковровской спортшколы им. Рыбина Юлия Холоднова, которая участвовала в соревнованиях среди юниоров в весовой категории 56 кг, выиграла на первенстве ЦФО по самбо бронзовую медаль.

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