Владимирцев приглашают на онлайн-встречу с Дарьей Донцовой

10 Дек. 13:09 2018-12-10T13:09:33+03:00

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13 декабря в 14 часов Владимирская областная научная библиотека приглашает на онлайн-встречу с любимицей миллионов российских читателей — Дарьей Донцовой!

Каждый детектив Дарьи Донцовой называют «таблеткой от депрессии», ведь они заставляют забыть обо всех житейских делах, смеяться, радоваться, сопереживать персонажам и полностью погрузиться в увлекательный мир приключений и авантюр! Дарью Донцову всегда отличало умение со стойкостью и оптимизмом преодолевать любые трудности, видеть хорошее в обычных вещах и искать положительные стороны в любых обстоятельствах. За это ее любят миллионы читателей уже долгие, долгие годы.

Встреча С Дарьей Донцовой пройдет в рамках проекта «#ЛитМост. Эксмо объединяет» — серии встреч с самыми популярными российскими авторами, которые проводятся в студии библиотек Москвы и в формате телемоста транслируются в библиотеки всей страны.

Вход — свободный.