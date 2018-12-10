2018-12-10T13:02:45+03:00
Звезды

Два владимирских театра получили "Бронзового Витязя"

Спектакли, поставленнные по произведениям Солженицына, покорили жюри и зрителей
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта Владимирского областного театра куколфото с официального сайта Владимирского областного театра кукол
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В Москве завершился ХVI Международный театральный форум «Золотой Витязь». В этом году в международном театральном смотре соревновались театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Владивостока, Владимира, Калуги, Челябинска, а также театральные коллективы из Армении, Казахстана, ЛНР, Сербии.

Владимирский академический театр драмы получил приз «Бронзовый Витязь» за спектакль «Раковый корпус. Сосланные навечно» по мотивам произведения Александра Солженицына в номинации «Большая форма».

Владимирский областной театр кукол за спектакль «Матренин двор» по рассказу Александра Солженицына также получил "Бронзового Витязя" в номинации «Малая форма»!

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