2018-12-10T12:56:13+03:00
Происшествия

Ограбивший друга семьи муромский подросток получил условный срок

Он спустил деньги мужчины на пиво и чипсы
Артём Черепанов
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Муромский городской суд вынес приговор 16-летнему студенту местного колледжа. Он получил 1,5 года лишения свободы условно. Парень обокрал друга семьи, спустив его деньги на пиво и чипсы.

Следственный комитет по Владимирской области сообщает, что летом этого года друг семьи позволил парню пожить у него дома. Мужчина дал парню ключи от дверей и сообщил пин-код своей пластиковой карты, чтобы тот мог покупать продукты.

15 июня молодой человек, воспользовавшись тем, что хозяин дома задремал, забрал его карту и в несколько заходов снял 20 тысяч рублей. На вырученные деньги он накупил пива и чипсов, отправившись гулять с другом. Потом он отдал ему на хранение оставшиеся деньги. Карту парень вернул обратно, рассчитывая, что хозяин ничего не заметит.

58-летний мужчина, обнаружив недостачу, обратился в полицию. Украденные деньги вернули хозяину.

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