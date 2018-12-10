2018-12-10T12:56:02+03:00
Происшествия

Кольчугинец получил срок за покушение на родного брата

Мужчину отправили за решетку на пять лет
Ирина Мальцева
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Конфликт между братьями, и раньше не ладившими между собой, произошел в начале февраля. После бурного выяснения отношений один из них решил расправиться с родственником. Взяв нож, он подошел к потерпевшему, дважды ударил его по голове, а потом дважды ударил в левую часть груди. Но убить брата ему не удалось – тот закрывался руками и активно сопротивлялся, а потом за пострадавшего вступилась и сестра. В результате мужчина отделался колото-резаными ранами руки, причинивший легкий вред его здоровью. Приговором Кольчугинского городского суда нападавшего признали в покушении на убийство, но с учетом того, что он раскаялся, а пострадавший брат простил его и просил строго не наказывать, ему назначили наказание ниже низшего предела, предусмотренного статьей УК РФ. Он проведет пять лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

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