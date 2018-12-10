Вязниковцы вышли в финальный этап соревнований по дворовому футболу
Победа дала возможность участвовать в финальном этапе турнира, который состоится в Сочи
фото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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Вязниковская команда по дворовому футболу «Луч-Атлет» (старшая группа (16-17 лет) выиграла межрегиональный этап (ЦФО) Всероссийской акции «Уличный красава», проводившийся 9 декабря в Курске.
Всего в турнире участвовали 17 команд.
Победа дала возможность вязниковцам участвовать в финальном этапе турнира, который состоится в Сочи с 22 по 24 декабря.