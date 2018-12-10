2018-12-10T12:42:59+03:00
Спорт

Вязниковцы вышли в финальный этап соревнований по дворовому футболу

Победа дала возможность участвовать в финальном этапе турнира, который состоится в Сочи
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено департаментом физкультуры и спортафото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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Вязниковская команда по дворовому футболу «Луч-Атлет» (старшая группа (16-17 лет) выиграла межрегиональный этап (ЦФО) Всероссийской акции «Уличный красава», проводившийся 9 декабря в Курске.

Всего в турнире участвовали 17 команд.

Победа дала возможность вязниковцам участвовать в финальном этапе турнира, который состоится в Сочи с 22 по 24 декабря.

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