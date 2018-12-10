Владимирская спортсменка выиграла студенческий Кубок мира по самбо в Сербии
В турнире участвовали спортсмены из 16 государств
фото предоставлено департаментом физкультуры и спорта
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С 6 по 9 декабря в сербском городе Нови Сад прошел Кубок мира по самбо среди студентов. В турнире участвовали спортсмены из 16 государств.
Воспитанница Владимирской школы самбо им. Е.В. Чичваркина, студентка Института физической культуры ВлГУ Анастасия Хомячкова, выступавшая в составе сборной команды России, завоевала золотую медаль в весовой категории до 72 кг
По итогам двухдневной борьбы сборная России завоевала первое место в общекомандном зачете, выиграв 17 золотых медалей из 18 возможных.