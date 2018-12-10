Во Владимир привезут выставку кукол Барби
12 декабря в Центре изобразительного искусства откроется выставка «Куклы мира». Ее к нам привозит Музей Коллекционных Кукол из Орла. На выставке будет представлено более 80 кукол фирмы «Маттел» - она с 1959 года выпускает самых знаменитых кукол в мире. Кстати, имя кукле дала основательница фирмы – Рутт Хендлер, она назвала игрушку именем своей дочери Барбары Милисент Робертс.
Куклы Барби давно перестали быть просто игрушками для девочек. Их коллекционируют, а значит, у фирмы «Маттел» есть редкие и уникальные серии кукол. Например, Барби в национальных костюмах мира.
На выставке можно будет увидеть кукол в разнообразных нарядах, карнавальных костюмах, маскарадных одеждах. Есть куклы даже тех стран, которых уже нет на карте. В экспозиции представлены даже Барби в русских народных костюмах.
Стоимость билетов – 150-200 руб
Выставка будет работать с 12 декабря по 27 января 2019 г.
.