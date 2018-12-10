2018-12-10T13:54:28+03:00
Звезды

Во Владимир привезут выставку кукол Барби

В экспозиции - даже куклы тех стран, которых уже нет на карте
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

12 декабря в Центре изобразительного искусства откроется выставка «Куклы мира». Ее к нам привозит Музей Коллекционных Кукол из Орла. На выставке будет представлено более 80 кукол фирмы «Маттел» - она с 1959 года выпускает самых знаменитых кукол в мире. Кстати, имя кукле дала основательница фирмы – Рутт Хендлер, она назвала игрушку именем своей дочери Барбары Милисент Робертс.

Куклы Барби давно перестали быть просто игрушками для девочек. Их коллекционируют, а значит, у фирмы «Маттел» есть редкие и уникальные серии кукол. Например, Барби в национальных костюмах мира.

На выставке можно будет увидеть кукол в разнообразных нарядах, карнавальных костюмах, маскарадных одеждах. Есть куклы даже тех стран, которых уже нет на карте. В экспозиции представлены даже Барби в русских народных костюмах.

Стоимость билетов – 150-200 руб

Выставка будет работать с 12 декабря по 27 января 2019 г.

.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Суздале на парня напал грабитель с ножом
В Смоленском храме Мурома теперь хранится частица мощей Николая Чудотворца
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Владимирский Следком возбудил два уголовных дела против уклонистов от армии
По владимирским квартирам ходят мошенники, которые "проверяют" пожарную безопасность
Актер Евгений Миронов предложил помощь в восстановлении мемориальной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном
Одиноких пенсионеров и детей во Владимире угостят мандаринами
В преддверии нового года владимирцев приглашают сдать кровь
«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя
В Оргтруде откроется обновленный хоккейный корт
В Меленковском районе женщина украла технику у своей родственницы
Под Гусь-Хрустальным лоб в лоб столкнулись два авто - «Рено» всмятку
Попавшийся на продаже «паленого шмота» предприниматель хотел откупиться взяткой
Во Владимирской области за неделю произошло 34 ДТП
В Покрове загорелось офисное здание
В Александрове глыба, упавшая с крыши детсада, сделала инвалидом мать двоих детей
Заместителем директора департамента строительства Владимирской области стал Сергей Боков
Во Владимирской области один человек заболел гриппом
Прокат лыж в парке «Дружба» - 150 рублей в час
Запускать салюты разрешили в четырех местах города Владимира