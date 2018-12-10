2018-12-10T11:48:39+03:00
Происшествия

Во Владимирской области потерялась семья из Магнитогорска

Женщина с двумя сыновьями уже 10 дней не выходит на связь
Артём Черепанов
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54-летняя жительница Магнитогорска (Челябинская область) Наталья Разгулина с двумя сыновьями Игорем (25 лет) и Георгием (20 лет) выехала из Магнитогорска в Муром 30 ноября. С тех пор она не выходила с связь. Поисками потерявшейся во Владимирской области семьи занимаются волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Всех, кто знает какую-либо информацию о местонахождении семьи, просим возвонить по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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