Экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову исключили из высшего совета "Единой России"

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-10T11:28:23+03:00

А спикер ЗС Владимир Киселев вошел в Генеральный совет партии

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Бывшего губернатора Владимирской области Светлану Орлову исключили из высшего совета партии "Единая Россия". Это решение было принято на XVIII съезде партии в Москве. Отметим, что из высшего совета партии исключили 15 политиков, а ввели - 16 человек.

Кроме того, спикер Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев вошел в генеральный совет "Единой России".