Экс-губернатора Владимирской области Светлану Орлову исключили из высшего совета "Единой России"
А спикер ЗС Владимир Киселев вошел в Генеральный совет партии
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Бывшего губернатора Владимирской области Светлану Орлову исключили из высшего совета партии "Единая Россия". Это решение было принято на XVIII съезде партии в Москве. Отметим, что из высшего совета партии исключили 15 политиков, а ввели - 16 человек.
Кроме того, спикер Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев вошел в генеральный совет "Единой России".