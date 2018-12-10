2018-12-10T14:30:18+03:00
Происшествия

Во Владимире в ДТП с автобусом погиб один человек и пострадали четверо

ВАЗ столкнулся с автобусом, следующим по маршруту 18С
Алексей СУХОВ
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9 декабря около 18.20 на 19 километре федеральной трассы М-7 "Волга" столкнулись ВАЗ-2114 и рейсовый автобус маршрута 18С.

Как сообщает пресс-служба УМВД Владимирской области, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, после чего и врезался в автобус, который ехал из Владимира по направлению в поселок Лесной. В результате ДТП погиб 22-летний водитель легкового автомобиля. Также пострадали четыре человека: пассажир легкового автомобиля, 57-летний водитель автобуса, женщина-кондуктор 58 лет и пассажир автобуса – женщина 1953 года рождения. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение.

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