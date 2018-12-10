2018-12-10T09:41:43+03:00
Происшествия

В Гусь-Хрустальном насмерть сбили двоих пешеходов

Третья женщина получила травмы
Валерия Рудометова
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9 декабря около 16.45 в деревне Нечаевская Гусь-Хрустального района произошло ДТП.

По предварительной информации УМВД, водитель 1987 года рождения на ВАЗе 2105 сбил троих пешеходов, которые шли по краю дороги в попутном направлении.

В результате ДТП женщина 1938 года рождения погибла на месте происшествия. Еще две - 1940 и 1958 года рождения - с травмами были госпитализированы в больницу, где одна из них скончалась. Водитель автомобиля и его пассажир не пострадали.

Сейчас проводится предварительная проверка на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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