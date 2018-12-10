Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько попала под сокращение

СЕГОДНЯ 08:54 2018-12-10T08:54:12+03:00

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7 декабря администрация Владимирской области постановлением № 897 определила новую штатную структуру. Как и ожидалось, посты вице-губернаторов по строительству и имущественным отношениям были ликвидированы.

Вместе с ликвидацией поста вице-губернатора по имущественным отношениям под сокращение попала вице-губернатор Елена Мазанько. Напомним, он проходит по уголовному делу о превышении полномочий.