Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько попала под сокращение
Ее должность ликвидировали
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7 декабря администрация Владимирской области постановлением № 897 определила новую штатную структуру. Как и ожидалось, посты вице-губернаторов по строительству и имущественным отношениям были ликвидированы.
Вместе с ликвидацией поста вице-губернатора по имущественным отношениям под сокращение попала вице-губернатор Елена Мазанько. Напомним, он проходит по уголовному делу о превышении полномочий.